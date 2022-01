“미디어 과몰입 예방” LG유플러스, 자녀 미디어 안전 캠페인 진행

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,600 2022.01.13 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 공공기관 사업장 작년 산재 사망자 35명…"재발 막아야"LG유플러스, 고객 반응 자동분석 플랫폼 개발[클릭 e종목] "LG유플러스, 목표주가 10% 상향" close 가 자녀의 미디어 과몰입을 예방하기 위한 캠페인을 시작한다.

LG유플러스는 시청자미디어재단, 육아정책연구소와 ‘아동의 건강하고 안전한 미디어 이용을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 13일 밝혔다. 협약 체결식에는 황현식 LG유플러스 사장을 비롯해 조한규 시청자미디어재단 이사장, 박상희 육아정책연구소 소장 등이 참석했다.

이번 MOU는 점차 증가하고 있는 아동의 미디어 과몰입·과의존을 방지하기 위해 건전한 미디어 활용 방안을 알리고, 아이의 건강한 성장을 지원하기 위해 추진됐다. 2019년 과학기술정보통신부의 ‘스마트폰 과의존 실태조사’에 따르면 국내 유아동 22.9%가 스마트폰 과의존 고위험군으로 집계됐다. 특히 코로나19 이후 유아동의 미디어 노출이 늘면서 미디어 과의존 연령은 점차 낮아지는 추세다.

LG유플러스는 아동의 미디어 과몰입을 예방하기 위해 노력해 오고 있다. 실제로 LG유플러스의 영유아 전용 미디어 플랫폼인 ‘U+아이들나라’에 ▲콘텐츠 시청 편수·시간 제한 ▲‘유튜브 키즈’ 재생 잠금 기능 ▲시력보호를 위한 블루라이트 차단 등 기능을 도입하기도 했다.

이번 MOU를 통해 LG유플러스 등 3사는 미디어로부터 안전하게 보호받아야 하는 아동의 권리에 대한 인식을 높이고, 건강한 미디어 보급을 위한 캠페인을 공동으로 전개할 방침이다. 구체적으로 LG유플러스는 미디어 안전 캠페인 영상을 직접 제작, IPTV 서비스인 U+tv를 통해 노출할 계획이다. 캠페인 영상은 아동의 시청 빈도가 높은 콘텐츠 중심으로 노출해 아동과 보호자가 건강하게 미디어를 즐길 수 있도록 지원한다. 아울러 부모와 아동이 전문가를 직접 만나 올바른 미디어 활용에 대한 이해를 높일 수 있는 ‘미디어 안전 교육’도 제공할 예정이다. 교육은 오픈 스튜디오가 마련돼 있는 전국 직영점에서 라이브로 진행할 계획이다.

황현식 LG유플러스 사장은 “아동을 위한 건강한 미디어 보급과 과몰입을 예방하기 위해 캠페인에 동참하기로 했다”며 “앞으로도 LG유플러스는 아동의 건강한 미디어 이용습관을 길러주기 위해 노력할 것”이라고 밝혔다

