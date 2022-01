▲이희원씨 별세, 이종호(이베스트투자증권 글로벌영업본부장)씨 부친상 = 11일, 부산시 금정구 동래한서병원 장례식장 7호실, 발인 13일 오전 9시, 장지 김해공원묘원. 051)582-1041

