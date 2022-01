"SNS 수정하고 삭제하고" … '멸공' 논란 진화 나선 정용진 부회장

[아시아경제 조인경 기자] 잇따른 '멸공' 발언으로 논란을 이어가던 정용진 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,000 전일대비 6,000 등락률 +2.58% 거래량 178,854 전일가 233,000 2022.01.11 15:30 장마감 관련기사 ‘SNS’란 오너리스크…신세계 '밈 주식' 되나"멸공 안쓰겠다" 정용진 부회장, 이번엔 '신세계 보이콧' 이미지 올려[클릭 e종목]"신세계, 외형과 수익성 모두 개선…매수 의견 유지" close 그룹 부회장이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 게시물 일부를 삭제하며 진화에 나섰다. 본인의 발언이 온라인을 넘어 정치권 이슈로까지 확대되고, 일부 소비자들 사이에 불매운동 움직임까지 번지자 "더 이상 (논란이 될 수 있는 말은) 하지 않겠다"는 뜻도 밝혔다.

정 부회장은 11일 오전 자신의 인스타그램에 '보이콧 정용진, 가지 않습니다. 사지 않습니다'는 문구가 담긴 이미지를 올렸다. 이 이미지는 2019년 일본 불매운동 당시의 '노재팬' 포스터를 모방한 것으로, 정 부회장의 '멸공' 발언이 논란이 된 이후 신세계 보이콧을 주장하는 네티즌들이 만든 것으로 추정된다.

정 부회장은 당초 이 게시물에 "업무에 참고하시기 바랍니다"라고 적었으나 이후 "누가 업무에 참고하란다"는 말로 바꿨다. 신세계 관계자는 "그룹 홍보임원이 정 부회장에게 상황을 보고하면서 이미지를 전달했고, 정 부회장 본인도 스스로를 디스하는 뜻으로 게시물을 올렸는데 오해의 소지가 있었다"며 "(정 부회장이) 더 이상 논란이 될 수 있는 발언은 하지 않겠다는 의지를 표현한 것으로 이해해 달라"고 설명했다.

정 부회장은 이날 오전 올린 또다른 게시물도 삭제했다. 북한이 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사했다는 기사 내용을 캡처해 올리며 '○○'이라고 적었는데, 이 부분이 '멸공'이라는 단어를 의미한다는 논란이 이어진 탓이다.

앞서 전날에도 멸공 논란이 정치권으로까지 번지면서 오너리스크가 거론되자 정 부회장은 "앞으로 멸공 관련 발언을 하지 않겠다"고 말한 것으로 알려졌다.

앞서 정 부회장은 지난 6일 시진핑 중국 국가주석 사진이 들어간 기사를 자신의 인스타그램에 올리면서 '멸공', '방공방첩', '승공통일' 등의 해시태그를 함께 달았다. 이후 논란이 확산하자 해당 게시물을 삭제하고 김정은 북한 국무위원장의 사진을 올리며 자신의 멸공은 중국이 아닌 '우리 위에 사는 애들'(북한)을 겨냥한 것이라고 해명했다.

하지만 이후 윤석열 국민의힘 대선 후보가 8일 이마트를 찾아 '멸공'을 연상시키는 멸치와 콩을 구입하는 사진을 공개하면서 논란은 정치권으로까지 확산됐다. 이어 10일엔 증권시장에서 신세계 주가가 하루 사이 6.80% 하락했고, 온라인상에서도 스타벅스와 이마트 등 신세계 그룹 계열사에 대한 불매운동을 하자는 글이 다수 올라오기 시작했다.

이날 정 부회장은 인스타그램에 "내 일상의 언어가 정치로 이용될 수 있다는 것까지 계산하는 감, 내 갓 끈을 어디서 매야 하는지 눈치 빠르게 알아야 하는 센스가 사업가의 기질이라면... 함양할 것이다"라고 밝혀 이번 논란과 관련해 정 부회장이 사태 수습에 나섰다는 해석을 낳았다.

한편, 정 부회장은 11일 현재 김택진 NC소프트 회장과 찍은 사진을 게시하며 '한국시리즈에서 만나자고 서로 다짐했습니다'라고 적는가 하면, '하림 미식 장인라면 먹음' 등과 같은 일상을 담음 게시물을 올리며 SNS 활동을 이어가고 있다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr