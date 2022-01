"스판덱스·타이어코드 세계1위" 김규영 효성 대표, 부회장 승진

[아시아경제 최대열 기자] 김규영 ㈜ 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 91,800 전일대비 500 등락률 -0.54% 거래량 51,529 전일가 92,300 2022.01.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 내년에도 팬데믹·경제 불확실성 여전…'유·혁·민'<유연·혁신·민첩>으로 승부자랑스러운 효성인상에 김치형 베트남법인 부사장효성, 연말 맞아 이웃사랑 활동…'사랑의 생필품' 후원 close 대표가 부회장으로 승진했다. 효성이 10일 발표한 올해 정기 임원승진 인사를 보면, 김 신임 부회장과 함께 손현식 효성티앤에스 대표가 사장으로 승진했다. 둘을 포함해 총 39명이 승진했다.

회사 측은 이번 인사를 두고 철저한 성과주의 원칙에 따랐다고 강조했다. 코로나19 장기화로 불안정한 경제환경 속에서도 사상 최대 실적을 내는 등 성장에 기여한 인사와 고객가치 경영을 시현할 수 있는 인사를 대폭 승진시켰다고 회사는 설명했다.

김 신임 부회장은 1972년 동양나이론(효성 전신)에 신입사원으로 입사해 언양공장장·섬유 부문 최고기술책임자(CTO), 중국 총괄 사장, 타이어보강재 부문 CTO 를 지내는 등 50년간 효성의 성장을 이끌었다. 특히 스판덱스 국내 기업 최초 자체 개발 프로젝트에 참여하는 등 효성의 주력 사업인 스판덱스와 타이어코드의 글로벌 1위 도약을 이끈 대표적인 기술 전문 경영인이다. 2018년 지주사 체제로 전환한 후 그룹 지주사 대표를 맡으며 안정적인 경영을 해왔다.

손 신임 사장은 미국·러시아 등 금융자동화기기(ATM) 사업의 글로벌화를 이끌어낸 전문 경영인이다. 지난 1977년 동양나이론에 처음 입사한 이후 효성티앤에스 구미공장장과 금융사업 총괄담당 등을 지냈다. 핀테크 등 다양한 신규사업을 통해 지속성장의 기반을 마련했다는 평을 듣는다.

다음은 2022년 정기 임원인사 승진명단

◇㈜효성

▶부회장 김규영 ▶부사장 구명신 ▶전무 이형욱 ▶상무 신동익 임효성 위희경 ▶상무보 김원일 한영성

◇효성티앤씨

▶전무 심상룡 ▶상무 이정훈 ▶상무보 배재범 정영환 정준재 김상학 차유나

◇효성첨단소재

▶전무 여예근 ▶상무 박찬 이태정 석병식 ▶상무보 서유석 이병진 홍경선 김영수

◇효성화학

▶부사장 이천석 ▶상무보 이용호 김후원 권철현

◇효성중공업

▶부사장 안성훈 ▶전무 배용배 ▶상무 최영식 ▶상무보 조영준 이철훈 박요섭 김세진 김기웅

◇효성티앤에스

▶사장 손현식

◇효성인포메이션시스템

▶상무보 이정우

◇효성아이티엑스

▶부사장 남경환

◇에프엠케이

▶김광철

