김상철 한컴 회장 "CES서 메타버스 기업 인수 논의"

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터(한컴)그룹이 확장가상세계(메타버스) 관련 기업들의 인수를 추진한다.

김상철 한컴그룹 회장은 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2022'에서 기자간담회를 열고 "이번 CES에서 미국 메타버스 스타트업, 증강현실(AR) 아바타 서비스를 운영할 수 있는 인공지능(AI) 회사, 대체불가능토큰(NFT) 기업 등을 만나 인수와 기술 제휴 등을 논의했다"고 말했다.

김 회장은 "아바타를 단순하게 사람과 똑같은 형태의 모델로 만드는 것이 아니라 아바타의 응용 논리를 만들어 가고 있고, 아바타를 분신 형태로 만드는 서비스를 준비하고 있다"며 "구체적인 내용은 말할 수 없지만 아바타에 다양한 서비스를 탑재할 예정"이라고 설명했다.

그러면서 그는 "CES에 오기 전에도 메타버스 아바타 기업 인수를 진행했고, 추가로 메타버스 서비스 인수를 준비하고 있다"고 덧붙였다.

한컴그룹은 올해 6월1일 국내 첫 민간 지구 관측용 위성 '세종1호' 발사를 앞두고 있다. 김 회장은 "이 인공위성 발사로 다양한 영상 데이터를 확보할 계획"이라며 "이를 생활 전반에 활용하기 위해 다양한 생태계를 조성하고 서비스를 만들어나갈 것"이라고 말했다.

그러면서 그는 "세종1호를 시작으로 5기를 발사하는 등 앞으로도 인공위성 발사를 계속할 예정"이라고 밝혔다.

