크라운해태, 서울시와 3년간 한강공원서 조각 전시회 개회

[아시아경제 임혜선 기자] 서울 한강공원이 세계 최대 ‘지붕 없는 초대형 조각갤러리’로 변신한다.

크라운해태제과는 서울시(한강사업본부)는 2024년까지 3년간 한강공원에서 대규모 야외 조각 전시회를 열기로 했다고 9일 밝혔다. 앞서 크라운해태는 지난해 10월부터 3개월간 한강공원에서 야외 조각 전시회 ‘2021 K-Sculpture 한강 흥 프로젝트’를 진행한 바 있다.

이번 협약을 통해 조각작품으로 시민들에게 즐거움과 행복을 전하기 위한 연중 상설 조각 전시회가 순환 개최된다. 특히, 세계 3대 아트페어인 영국 프리즈(Frieze)가 개최되는 9월에는 특별 조각전시장이 설치돼 운영된다.

한강공원에 초대형 야외 조각갤러리가 운영되면 ‘한국조각의 세계화’ 추진계획도 본궤도에 오를 것으로 회사 측은 예상했다. 크라운해태제과 관계자는 “서울시와의 전략적 협력은 조각 작품이 시민들의 삶에 행복한 즐거움을 제공하고, 한국조각의 세계화를 위한 원동력이 될 수 있다는 공감대를 바탕으로 이뤄졌다”며, “민관이 전략적으로 협력해 한강을 세계 최고의 야외 조각갤러리로 발전시킬 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

