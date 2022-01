[아시아경제 김대현 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,700 전일대비 350 등락률 -0.87% 거래량 205,446 전일가 40,050 2022.01.07 15:30 장마감 관련기사 내년에도 팬데믹·경제 불확실성 여전…'유·혁·민'<유연·혁신·민첩>으로 승부"도전은 기업의 숙명…黑虎의 해 개척자 돼보자"GS칼텍스 드론 배송, 서울 도심에서도 테스트한다 close 가 100% 자회사로 CVC 'GS벤처스'를 설립했다고 7일 공시했다

GS벤처스는 국내 지주회사가 설립한 첫번째 기업형 벤처캐피탈(CVC)다. CVC란 일반 기업이 재무적·전략적 목적을 가지고 벤처 기업에 투자하기 위해 출자한 벤처캐피털(VC)을 의미한다.

GS벤처스의 자본금 규모는 100억원이고, 초대 대표는 허준녕 부사장이다.

허태수 GS 그룹 회장은 올해 신년사를 통해 불확실성이 여전할 것으로 내다보고 사업생태계를 확장해야 한다는 경영방침을 내놓은 바 있다. 사업생태계란 그룹 계열사를 비롯해 외부 스타트업이나 벤처캐피털, 사모펀드, 경쟁력을 가진 기업 등 다방면으로 교류와 협력관계를 확장해 위기 상황에서 한층 기민하게 대처할 여건을 갖추자는 것이다.

