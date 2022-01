[아시아경제 권재희 기자] 미국 정부가 5일(현지시간) 북한이 동해상으로 발사한 발사체에 대해 '탄도 미사일'로 규정하고 이를 규탄했다.

미 국무부 대변인은 이날 "미국은 북한의 탄도미사일 발사를 규탄한다"며 "이는 유엔 안보리 제재 위반이며 이웃 국가 및 국제사회에 대한 위협"이라고 밝혔다.

이어 "미국은 대북 외교적 접근에 대한 방침을 유지할 것이며 북한이 대화에 나서기를 요구한다"고 덧붙였다.

그러면서 "한국과 일본의 방어에 대한 우리의 약속은 강철과도 같다"고도 했다.

앞서 북한은 탄도미사일로 추정되는 발사체 1발을 동해상으로 발사했다.

이번 발사체 발사는 신년 들어 북한의 첫 무력 시위다.

지난해 10월 19일 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 잠수함에서 시험 발사한 것을 기준으로 하면 78일 만이다.

