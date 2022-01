[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 오스템임플란트에서 1880억원 규모의 직원 횡령 사건이 일어난 것과 관련 해당 종목이 편입된 펀드의 판매를 중단했다.

하나은행은 5일 '삼성코스닥1501.5배레버리지증권(주식-파생형)CE펀드'를 비롯해 투자 자산에 오스템임플란트가 단 1주라도 담긴 77개 펀드에 가입한 고객들에게 판매 중단 안내 문자를 발송했다.

안내문에는 각 펀드의 오스템임플란트 편입 비중과 함께 "사후 관리 차원에서 해당 펀드의 신규 가입을 중단한다"는 메시지가 포함됐다.

하나은행의 이같은 조치는 해당 종목의 거래가 재개되도 투자자 피해가 예상되기 때문에 이에 대응하기 위한 선재적인 조치로 보인다.

