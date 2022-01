국민의힘, 내일 의총 개최…'이준석-중진 연석회의'는 취소

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘이 6일 대선 승리를 다지기 위한 의원총회를 연다. 5일 선대위 쇄신을 발표한 윤석열 대선후보가 직접 참석할 예정이다. 이와 함께 이날 오후로 예정됐던 '당 대표-3선 이상 국회의원 연석회의'는 연기됐다.

국민의힘은 6일 오전 10시 국회 본관에서 의원총회를 개최한다고 이날 밝혔다.

국민의힘은 "내일 의원총회에는 윤 후보가 참석한다"고 설명했다.

이날 오후 3시로 계획됐던 이준석 당 대표와 중진의원 간 연석회의는 취소된 상황이다. 중진모임을 주도했던 정진석 국회부의장은 이날 국회 부의장실 앞에서 기자들과 만나 "오늘 이 대표와 중진들이 만나는 건 조금 연기하려고 한다"며 "가까운 시일 내 이 대표가 중진회의 소집해주면 만나려고 한다"고 말했다.

이에 대해 정 부의장은 "오늘 윤 후보 기자회견이 있었는데 중진들이 만나서 또 다른 단락을 만드는 게 홍보 전략상 적절하지 않은 것 같다"고 설명했다. 이날 연석회의에서는 중진의원들과 이 대표의 충돌이 예상됐으나 일정이 취소되면서 최악의 상황은 피한 것으로 보인다.

정 부의장은 이 대표에 대한 표현 강도를 낮추기도 했다. 그는 "우리가 이 어려운 위기를 힘을 합해 극복해내야 하지 않겠나"라며 "이 대표가 그렇게 뒤로 빠질 생각을 하고 있던 사람이 아니다. 이 대표도 당 대표로서 맡은 바 역할 최선 다해 하려는 마음가짐이 있다"고 얘기했다.

