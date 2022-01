檢, '50억 클럽' 의혹 박영수 전 특검 재소환

[아시아경제 배경환 기자] 성남시 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 '50억 클럽' 의혹과 관련해 박영수 전 특별검사를 다시 소환했다. 지난해 11월 26일 1차 조사를 받은 지 37일만이다.

5일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈 4차장검사)은 이날 오후 박 전 특검을 피고발인 신분으로 불러 조사 중이다.

박 전 특검은 2015년 화천대유 설립 후 고문변호사로 일하며 고문료로 연 2억원을 받았다. 그의 딸도 화천대유 직원으로 수년간 일하다 그만뒀는데 이 회사가 갖고 있던 아파트를 시세보다 싸게 분양받은 사실이 알려지면서 특혜 의혹이 제기됐다.

이와함께 박 전 특검의 인척으로 알려진 대장동 분양대행사 대표 이모씨는 화천대유 대주주 김만배씨로부터 109억원을 전달받아 이중 100억원을 2019년경 토목업자 나모씨에게 전달했다는 의혹도 받고 있다.

앞서 수사팀은 지난달 29일 박 전 특검을 불러 조사하기로 했지만 박 전 특검의 개인사정으로 미뤄진 바 있다.

