중기부, CES 2022에 K-스타트업관 운영…국내 30개사 참여

링크페이스, 에바 등 6개사 CES혁신상 선정

전시공간 외에도 투자유치 위한 상담회·바이어 미팅 등 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 국제전자제품박람회(CES) 2022에서 ‘케이 스타트업(KSTARTUP)관’을 7일까지 운영한다고 5일 밝혔다.

세계 최대 규모의 전자제품 박람회 CES는 코로나19 여파로 전면 온라인으로 열린 지난해와 달리 올해는 오프라인으로 진행된다.

케이 스타트업(KSTARTUP)관이 마련된 유레카파크는 제품 및 서비스 신규 출시, CES 참가횟수, 자체브랜드 보유 등 주최측(CTA)의 승인기준에 따라 선발된 창업기업을 위한 전용관이다.

이번 K-스타트업관에 제품 및 홍보 영상 등을 전시하는 창업기업은 30개사다. 바이어, 투자자 등 참관객들은 자유롭게 K-스타트업관에 방문해 기업들의 혁신 기술과 제품을 체험해보고 투자 상담까지 진행할 수 있다.

특히 참여기업 30개사 중 링크페이스, 에바, 에이아이포펫, 택트레이서, 히포티앤씨, 럭스랩 등 6개사는 우수한 혁신성을 보유한 기술 및 제품에 수여하는 ’CES 혁신상(Innovation Awards)‘에 선정됐다.

중기부는 창업기업 30개사에 K-스타트업관 내 전시공간 외에도 투자유치를 위한 상담회 지원, 바이어 미팅 등을 지원해 CES 참가가 기업의 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 할 예정이다.

차정훈 중기부 창업벤처혁신실장은 “CES 2022는 우리 기업들이 세계적 시장 동향을 파악하고 해외진출 전략을 세울 수 있는 좋은 기회”라며 “국내 창업기업이 세계 최대 시장인 미국에서 우수한 기술력과 혁신성을 보여주고 해외에서 새로운 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

