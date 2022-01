안다즈 서울 강남, '바이츠 앤 와인' 새해 프로모션.

[아시아경제 김유리 기자] 안다즈 서울 강남의 '바이츠 앤 와인(Bites & Wine)' 바는 오는 31일 까지 신년 맞이 런치 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다.

'와인 어 클락(Wine o' clock)' 프로모션 이용 시 매일 오전 11시30분부터 오후 5시까지 '바이더글라스' 와인 메뉴의 글라스·바틀 와인 25% 할인 혜택이 제공된다. '익스프레스 런치(Express Lunch)' 프로모션은 네이버 예약을 통해 사전 예약 및 결제 시 10% 할인을 받을 수 있는 프로모션이다. 매일 오전 11시30분부터 오후 2시30분까지 진행된다.

안다즈 서울 강남 2층에 위치한 '바이츠 앤 와인' 바는 세련된 인테리어에 유쾌한 감각과 무드가 더해진 공간이다. 위스키를 비롯해 샴페인, 내추럴 와인 등 다양한 와인 셀렉션을 오전 11시30분부터 오후 9시까지 브레이크 타임 없이 즐길 수 있다. '와인 어 클락' 프로모션과 함께 즐기기 좋은 페어링 메뉴로는 철판요리 안주와 스낵류 등이 있다. 깻잎페스토를 곁들인 철판 갑오징어 구이, 사천식 치킨윙, 아티산 치즈 셀렉션 등이 준비되며 1만~5만원 대다.

익스프레스 런치는 애피타이저 2종과 메인, 디저트, 커피 또는 티로 구성됐다. 일부 메인 메뉴 옵션에 따라 가격이 추가된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr