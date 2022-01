[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 태연이 요정같은 외모를 뽐냈다.

최근 태연은 자신의 인스타그램에 '너무 추워서 가장 가까운 바다는 한강도 못가겠고 시국이 시국인지라 혼자만의 영화관 하기엔 스파이더맨이 너무 보고싶고 파워 J 인지라 그냥 이끌리는 대로 어디 절대 못가는 태연이'라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 태연은 비즈가 포인트인 흰색 드레스를 입고 있다. 흰색 망사스타킹과 헤어밴드를 착용해 화사한 느낌을 더했다.

이를 본 지인과 팬들은 "울언니 이제 요정인거 안숨기는 듯" "그냥 엘프, 분명하다" 등의 반응을 보였다.

