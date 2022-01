시티랩스, 블록체인 API형 솔루션 ‘미들블록’ 1등급 GS인증 취득

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 시티랩스 시티랩스 139050 | 코스닥 증권정보 현재가 898 전일대비 22 등락률 -2.39% 거래량 976,899 전일가 920 2022.01.04 10:48 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제시티랩스, 신사업 순항…첫 게임 퍼블리싱 ‘태고M’ 사전예약 50만 '돌파'시티랩스 '메타블록' 설립…"블록체인 기반 P2E 생태계 조성" close 가 자체개발한 블록체인 솔루션 ‘미들블록’이 한국화학융합시험연구원(KTR)으로부터 1등급 GS(Good Software)인증을 취득했다고 4일 밝혔다.

시티랩스 ‘미들블록’이 취득한 이번 소프트웨어 품질인증은 소프트웨어산업진흥법에 의거해 국제표준화기구(ISO)의 평가기준을 적용, 소프트웨어 성능과 가치에 대해 공신력 있는 대외 기관이 인증하는 제도다.

시티랩스가 자체개발한 블록체인 솔루션 ‘미들블록’은 API 형태(Application Programming Interface)로 블록체인을 구축해 기업의 기존 시스템에 간편하게 적용 가능하도록 개발된 소프트웨어다. 각각의 서비스 공급자는 블록체인 개발자가 없이도 '미들블록'을 통해 다양한 형태의 블록체인 서비스를 빠르고 경제적으로 제공할 수 있고 사용자는 고성능의 블록체인 서비스를 안정적으로 이용할 수 있다.

'미들블록'은 분산신원인증(DID), 신분증 및 증명서 관리, P2P 간 신뢰기반 전자계약, 토큰이코노미를 위한 토큰관리 등을 비롯해 사물인터넷(IoT)에 대한 사물DID까지 다양한 활용 범위를 제공한다. 해당 기술들은 시티랩스가 참여한 제주 스마트시티 챌린지 프로젝트에서도 실사례로 적용돼 효용성을 검증한 바 있다.

조영중 시티랩스 대표이사는 "'미들블록'은 블록체인에서 신뢰할 수 있는 거래 측면의 기능에서 나아가 블록체인 간 상호 운용성, 다중 메시지 처리, 고성능 네트워크 등 인프라 활용 등의 핵심 기술이 반영된 플랫폼 맞춤 솔루션"이라며 "4차산업 핵심기술로 자리한 블록체인 기술에 대한 접근장벽을 낮춰 올해 다양한 서비스와 플랫폼에서 실제 적용 사례를 확대해 가는 것에 초점을 맞춰갈 계획"이라고 전했다.

