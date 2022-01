[아시아경제 지연진 기자] 기아차는 올해 판매목표가 국내 56만2000대, 해외 258만8000대 등 315만대라고 3일 공시했다.

이 회사는 "올해 계획 및 목표는 주요지표 예측치와 사업환경을 감안한 당사 내부기준에 근거히 작성됐다"고 밝혔다.

