창원시의회 의장단, 새해 첫 간담회 개최 … 다자녀 법규 등 논의

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시의회는 3일 임인년 첫 의장단 간담회를 개최했다.

의장실에서 열린 간담회에서는 제111회 창원시의회 임시회 일정과 창원특례시의회 출범 기념식, 설맞이 복지시설 위문, 자치법규 다자녀 기준 등을 논의했다.

오는 13일 본회의 개의전에 창원특례시의회 시작을 시민들과 함께 축하하고 지방의회 인사권 독립에 따른 의회 위상을 높이는 기념식을 개최하기로 했다.

먼저 의회기 게양식을 전 의원들과 함께 의회 정문에서 진행하고, 의장단과 시장은 의회-시청 연결다리에서 특례시의회 상징물 제막식을 한다.

이어 관내 복지시설이 따뜻하고 넉넉한 설을 보낼 수 있도록 방역 수칙을 지켜 각 지역구 의원들이 함께 위문품을 전달하고 관계자들을 격려하기로 의견을 모았다.

끝으로 시 자치법규마다 다자녀 감면 기준이 달라 시민에게 혼선을 초래할 뿐만 아니라 인구·출산 시책과도 배치되는 등 문제점을 지적하고, 조례개정에 따른 해당 부서의 비용추계 및 재정 여건 등을 종합적으로 분석해 연차적으로 다자녀 감면 기준 통일안을 마련할 것을 집행기관에 권고 요청하기로 했다.

이치우 의장은 "시민 여러분의 많은 관심과 성원 덕분에 오는 13일 창원특례시의회가 새롭게 출범하게 된다"며 "임인년은 코로나19 극복과 민생안정을 최우선으로 시민과 소통하는 의회, 신뢰받는 의회가 되도록 하겠다"고 말했다.

