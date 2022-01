손담비, '4층 건물주' 이규혁에 명품반지 받고 입맞춤 사진 공개…결혼 임박?

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 겸 배우 손담비가 새해 첫날 스피드 스케이팅 전 국가대표 이규혁과 키스하는 사진을 깜짝 공개했다.

손담비는 1일 인스타그램에 "해피 뉴 이어"라는 새해 인사와 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속 손담비와 이규혁은 커플티를 입고 다정한 입맞춤을 나누고 있다.

이를 본 동료들의 반응은 폭발적이었다. 최근 결혼한 배우 이하늬는 "넘 예쁘다 담비야. 어쩜"이라고 댓글을 남겼다. 배우 지이수는 "꺅 내가 찍어준 사진♥ 평생 행복해요 언니!"라고 적었다. 모델 강승현은 "너무 예쁜 사진이야"라고, 개그우먼 홍현희는 "꺄악"이라며 부러워했다. 그룹 '애프터스쿨' 출신 정아는 "담비야. 너무 보기 좋다", 개그맨 김기리는 "우와 예쁘다"라고 했다.

앞서 손담비는 지난달 30일 인스타그램에 반지 이벤트를 받은 사진을 공개하면서 결혼이 임박한 게 아니냐는 추측이 나오기도 했다. 사진 속 손담비는 B사 명품 반지가 올라간 디저트 앞에서 행복한 표정을 짓고 있다. 손담비는 이를 네 번째 손가락에 착용하고 인증샷을 남겼다.

한편, 열애 인정 후 '럽스타그램'(러브+인스타그램)으로 애정을 과시하고 있는 두 사람은 지난달 12일에는 이규혁이 거주중인 남양주시 별내동에 있는 4층 건물 '규하우스'가 있는 동네에서 공개 데이트를 즐근 근황을 공개해 주위의 부러움을 샀다. 이규혁은 이곳에서 스케이트 꿈나무를 키우는 '규아케데미'도 운영 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr