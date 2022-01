[특징주]비트나인, 피어그룹 PSR 30배 이상…아파치 프로젝트 TLP 승격 임박

[아시아경제 박형수 기자] 비트나인 비트나인 357880 | 코스닥 증권정보 현재가 17,350 전일대비 2,150 등락률 +14.14% 거래량 4,436,575 전일가 15,200 2022.01.03 10:36 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개 close 이 연일 강세 흐름을 이어가고 있다. 글로벌 최대 오픈소스 재단인 아파치 프로젝트에 TLP (Top Level Project)로 승격할 것이라는 기대감이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다.

3일 오전 10시22분 비트나인은 전 거래일 대비 17.43% 오른 1만7850원에 거래되고 있다.

이날 상상인증권은 비트나인에 대해 높은 경쟁력·고성장 잠재력과 동종 기업의 높은 밸류에이션에 주목해야 한다고 밝혔다.

김장열 상상인증권 리서치센터장은 "비트나인이 글로벌 최대 오픈소스 재단인 아파치 프로젝트에 TLP (Top Level Project)로 승격이 조만간 예상된다"며 "2013년 설립된 비트나인은 2021년 11월 10일에 상장한 세계 최초의 '관계형(RDB)+그래프데이터베이스 (GDB)'의 멀티모델 데이터베이스를 보유한 국내유일 기업"이라고 소개했다.

이어 "탑 레벨 프로젝트로 승격된 많은 글로벌 기업이 기술력과 가치를 인정받아 이후 크게 성장했다"며 "글로벌 동종기업(Peer)로 몽고DB(나스닥 상장사, 시총 42.2조원)가 주가매출비율(PSR) 40배 전후이고 상장 추진 중인 ‘Neo4j’는 최근 투자유치 기준 기업가치가 2.8조원으로 PSR 30~40배”라고 분석했다.

그는 "단순하게 동종기업 PSR에 50%할인을 부여한 PSR 15배를 적용하면 현주가 대비 2배 이상의 상승 여력으로 3만1900원이 가능하다"며 "PER 40~50배 적용하면 1만9300~2만4000원 목표주가를 산정할 수 있다"고 강조했다.

김 센터장은 "비트나인의 AgensGraph는 Neo4j대비 처리속도가 10배(8 Update Queries)~20배 (7 Short Queries)~50배 (14Complex Queries) 빠른 것으로 알려지고 있다"며 "글로벌 GDB 시장은 2018년부터 2022년까지 연평균 25% 성장하는 산업"이라고 설명했다.

그래프 데이터는 점(Node)과 선(Edge)으로 연결한 집합을 의미 모든 개체(점)간의 관계(선)를 표현할 때 가장 유용하게 활용하는 데이터구조다. 그래프 데이터베이스는 개체들 간의 관계를 가장 직관적으로 파악이 가능 그래프 데이터베이스의 연산속도가 관계형 데이터베이스 대비 현저히 빠르다. 그래프 데이터베이스는 최근 데이터에 대한 활용성이 높아짐에 따라 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 메타버스 등 4차 산업 시장에서의 핵심 기술로 활용되는 기술 가운데 하나다. AWS, 구글, 메타, MS 등 글로벌 대기업이 이미 해당 기술을 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있다.

김 센터장은 "그래프 데이터베이스 기술은 거의 모든 산업에서 활용 가능하다"며 "경로추적서비스, 금융불법·이상거래시스템, 자산·리소스관리 데이터센터, 그래프 인공지능 및 빅데이터 분석 등이 해당된다"고 강조했다.

아울러 "특히 초연결 지능정보사회에서의 초연결 지능플랫폼의 핵심기술로도 그래프(Graph)기술의 활용 확대가 기대된다"며 "중고거래, 개인대 개인대출, 온라인 금융업무 등 데이터 를 분석하는 핵심적인 기술"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr