옛 전남도청 탄흔 추가 조사…일반인 접근 통제

"탄흔 여부 명확하게 판별…5·18 민주주의 기념자산으로 보존"

문화체육관광부는 3일부터 다음 달 28일까지 옛 전남도청에서 탄흔을 추가 조사한다. 5·18 민주화운동 당시 계엄군이 시민에게 쐈다고 추정되는 총탄 흔적이다. 지난 조사에서 검증되지 못한 525개 흔적과 수목에서 식별된 금속 반응 등에 감마선 촬영을 진행한다. 문체부는 지난 조사에서 전남도청 본관 등 여섯 건물에서 M16 탄두 다섯 발과 탄두가 박혀있는 탄흔 다섯 곳 등 모두 열 발의 흔적을 찾아낸 바 있다. 관계자는 "옛 전남도청 본관, 회의실, 경찰국 본관, 상무관에서 먼저 탄흔 여부를 판별한다"며 "도청 별관, 경찰국 민원실 등의 조사는 하반기에 이뤄질 예정"이라고 설명했다. 문체부는 조사 기간 이 지역 20m 이내에 일반인 접근을 통제한다. 관계자는 "불편을 끼쳐 죄송하다"면서도 "탄흔 여부를 명확하게 판별하고, 식별한 탄흔은 5·18 민주주의의 역사적인 기념자산으로 보존하겠다"고 말했다.

