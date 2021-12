삼성전자, 인도 주정부와 디지털기기 공급계약…1억 달러 규모

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 인도 북부 우타르프라데시주 정부와 1억달러(약 1190억원) 상당의 대규모 디지털기기 공급 계약을 체결했다.

31일 삼성전자 인도법인에 따르면 양측은 최근 갤럭시 A03·A03s 스마트폰 70만대와 갤럭시탭 A7 라이트 24만대 등 94만대의 교육용 정보기술(IT) 장비 공급 계약서에 서명했다.

계약 규모는 약 1억달러로 각 기기에 대해 보안 플랫폼인 삼성 녹스(Samsung Knox)의 라이선스를 2년간 보장해주는 내용도 포함됐다. 이는 삼성전자 인도법인의 기업간거래(B2B) 가운데 수량과 금액 기준 모두 최대 규모다.

지난 8월 출시된 갤럭시 A03s는 6.5인치의 넓은 디스플레이와 5000㎃h에 달하는 고용량 배터리가 탑재됐다. 한화 20만원 수준의 중저가 사양임이지만 카메라 성능이 뛰어난 편이라는 평가를 받는다.

갤럭시탭 A7 라이트는 지난 6월부터 인도 시장에 선보이기 시작했으며 8.7인치 화면에 1.8㎓ 옥타코어 프로세서를 갖췄다. 두께 8㎜, 무게 300g다.

이번 계약과 관련해 요기 아디티아나트 우타르프라데시 주총리는 지난 25일 주도 러크나우의 크리켓 경기장에서 정부 관계자와 학생 등을 초청해 관련 행사를 진행했다. 우타르프라데시주는 저소득층 가정의 학생과 직업 학교 학생들에게 이번에 계약한 제품을 무상으로 지급할 계획이다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr