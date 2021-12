"이준석 '성접대 의혹' 명명백백 밝혀 달라"…靑청원 올라와

"가세연이 이준석 곤경 빠트려"

"범죄 저지르지 않았다는 것 밝혀야"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표에게 제기된 '성접대 의혹'의 진실을 밝혀달라는 청와대 국민청원이 등장했다.

30일 청와대 국민청원 게시판에는 '이준석 2013년 성접대를 밝혀주세요'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 서울에 사는 30대 직장인이라고 밝힌 청원인은 "최근 한 유튜버가 검찰 수사기록을 근거로 이 대표가 2013년 대전 유성의 한 업소에서 성 접대를 받았다고 폭로해 그를 곤경에 빠트렸다"며 말문을 열었다.

그러면서 "오늘은 시민단체까지 이준석 대표를 고발했다"며 "이 대표를 우리가 지켜야 한다. 부디 철저한 수사를 통해 이 대표가 중대 범죄를 저지르지 않았다는 것을 명명백백히 밝혀 달라"고 요구했다.

앞서 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연)는 지난 27일 유튜브 방송을 통해 "이 대표가 2013년 김성진 아이카이스트 대표로부터 대전의 한 호텔에서 성접대를 받았다"며 "대전지방검찰청 수사자료를 통해 이를 확인했다"고 주장했다. 가세연은 29일 이 대표를 국민의힘 당 윤리위원회에 제소했다.

이 대표는 "가세연이 제기한 내용은 사실이 아니다"라며 의혹을 즉시 부인했다. 이 대표 역시 이날 가세연 출연진인 강용석 변호사와 김세의 전 기자를 정보통신망법 위반(허위사실에 의한 명예훼손) 혐의로 서울 강남경찰서에 고소했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr