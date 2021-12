화순군, 수만리·동구리 주차장 등 ‘전면 폐쇄’

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)이 새해 해맞이 탐방객의 출입을 막기 위해 오는 31일 오후 6시부터 1월 1일 오전 7시까지 만연산 일대 수만리·동구리 주차장을 전면 폐쇄한다.

28일 군에 따르면 이번 조치는 내년 1월 8일까지 이어지는 ‘특별 일시 멈춤’ 기간에 맞춰 시행된다.

폐쇄장소는 만연산 일대 수만리 1주차장(큰재), 2주차장(생태숲 습지원), 3주차장(전망데크)과 동구리 호수공원·만연사 인근 1주차장(만연산주차장), 2주차장(동구리주차장)이다.

만연산 일부 국립공원 지역의 탐방로도 폐쇄된다.

군은 오는 31일 오후 3시부터 1월 1일 오전 7시까지, 1월 1일 오후 3시부터 1월 2일 오전 7시까지 2차례에 걸쳐 모든 탐방로를 전면 통제한다.

군 관계자는 “해맞이 행사의 전면 취소 후 13개 읍면에 이동제한 협조를 요청하는 등 코로나19 확산 방지와 방역에 행정력을 집중해 왔다”며 “코로나19 확산세가 빠르고 강한 만큼 군민과 등산객이 폐쇄 조치에 적극적으로 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr