풀무원, ‘식물성 불고기 철판볶음밥’ 출시…비건 간편식 확대

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원이 식물성 대체육을 넣은 ‘비건 냉동밥’을 선보이며 식물성 가정간편식(HMR) 제품군 확대에 나섰다.

풀무원식품은 ‘식물성 원료’ 대체육 불고기와 채소 등을 사용해 만든 맛있는 냉동 HMR ‘식물성 불고기 철판볶음밥’을 출시했다고 28일 밝혔다.

‘식물성 불고기 철판볶음밥’은 풀무원이 선보이는 첫 번째 식물성 냉동밥이다. 식물성 원료를 사용했으면서도 비건 여부에 관계없이 모두가 맛있게 즐길 수 있도록 했다.

‘식물성 불고기 철판볶음밥’의 가장 큰 특징은 식물성 대체육을 사용했다는 점이다. 그동안 시중에서 만나볼 수 있던 비건 볶음밥은 고기를 아예 넣지 않고 채소 위주로 사용한 제품이 대부분이었으나, 이 제품은 식물성 대체육을 넣었다.

대체육은 콩에서 추출한 ‘식물성조직단백(TVP)’을 소재로 풀무원기술원이 연구 개발해 육고기와 유사한 맛, 질감을 구현했다. 이 대체육을 불고기 양념에 12시간 재워 달콤하고 짭조름한 맛을 냈다.

김성민 풀무원식품 밥&유탕 PM은 “‘식물성 불고기 철판볶음밥’은 콩단백질로 쫄깃하게 만든 식물성 대체육을 듬뿍 넣고 7가지 채소와 함께 철판에 볶아 뛰어난 감칠맛을 내 누구나 맛있게 드실 수 있는 제품”이라며 “먹는 즐거움과 채식 및 가치소비를 동시에 추구할 수 있도록 만들었다”라고 밝혔다.

풀무원은 비건 볶음밥 출시와 함께 비건 HMR 확대에 본격적으로 나섰다. 그동안 비건 라면 ‘정면’, 비건 만두 ‘얇은피 꽉찬 세모만두 두부김치’, 비건 냉동밥 ‘식물성 불고기 철판볶음밥’ 등의 식물성 간편식 제품을 차례로 내놓은 데 이어 생면 HMR, 간편식 떡볶이 등의 제품도 정식 출시를 앞두고 있다.

