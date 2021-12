런드리고, 세탁물과 함께 라이프스타일 제품 배송

자체 브랜드 라이프고즈온 출시…익일 세탁물과 함께 무료 배송

[아시아경제 김철현 기자] 비대면 모바일 세탁서비스 런드리고를 운영 중인 의식주컴퍼니는 라이프스타일 브랜드 '라이프고즈온(Life goes on)'을 공개하고 세탁물과 함께 일상에 필요한 다양한 상품을 배송비 없이 받아볼 수 있는 새로운 커머스를 선보인다고 23일 밝혔다.

그동안 런드리고는 전용 세탁 수거함인 '런드렛'을 통해 세탁물과 함께 상품을 배송하는 테스트를 해 왔다. 약 2년간 직접 라이프스타일 제품 개발을 진행, 자체 브랜드 라이프고즈온을 출시하게 됐다. 라이프고즈온 상품은 런드리고 서비스 신청 시 앱 내 스토어에서 구매가 가능하며, 런드렛에 담겨 배송비 추가 없이 세탁물과 함께 배송된다.

이 서비스는 런드렛을 통해 택배 박스를 원천적으로 제거함으로써 고객에게 최소화된 제품 패키지만 전달해 쓰레기를 획기적으로 줄일 수 있다. 절감한 패키징 비용은 제품 연구 개발(R&D)에 반영해 고품질 제품을 합리적인 가격에 제공하기로 했다. 또한 다 쓴 용기는 런드렛으로 다시 간편 재활용 수거함으로써 구매부터 수거의 전 과정을 친환경 선순환 구조로 운영하는 것이 특징이다.

런드리고 고객이 월 평균 3.5회 정기적으로 세탁 서비스를 이용하고 있다. 이에 세탁 라이프스타일에 맞춰 세탁물 받을 때 정기적으로 일상에 필요한 상품을 함께 받는 새로운 커머스 경험을 고도화하겠다는 게 회사 측의 설명이다. 라이프고즈온 상품은 샴푸, 린스, 바디워시, 로션, 치약, 칫솔 등 일상에서 주기적으로 사용하는 제품군과 타월, 침구류, 로브, 파자마, 티셔츠, 앞치마, 속옷, 양말 등 런드리고에서 세탁과 수선 서비스를 통해 관리 가능한 제품군으로 구성돼 있다.

런드리고 스토어에는 라이프고즈온 제품 외에도 보풀제거기, 테이프 클리너 등 의류 관리를 위해 필요한 제품이나 마스크, 생리대, 탈취제 등 일상생활에 주기적으로 필요한 외부 제품들도 갖추고 있다. 고객들은 세탁 서비스를 이용하면서 생활에 필요한 제품들도 배송비와 포장비가 절감된 가격으로 편리하게 받아볼 수 있다.

조성우 의식주컴퍼니 대표는 "런드리고를 통해 세탁 산업의 혁신은 물론 생활 속의 필요를 파악해 하나씩 해결해 나가고자 한다"며 "구매와 배송 방법의 변화로 불필요한 포장을 줄이고 비용 절감, 유통 체질 개선을 위해 계속 노력하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr