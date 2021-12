이 학과 뭔일이래? … 1개월간 10건 수상, 동명대 광고PR학과 수상 뉴스메들리

학생·동아리·교수 모두 콜라보 주인공, “멘토링 결실”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대학교 광고PR학과가 대내외 공모대회에서 줄줄이 상을 낚아 올리고 있다.

최근 1개월 동안 10건의 수상실적을 기록하고 있다. 주인공은 개별 학생과 학과 동아리, 교수 등으로 쏠림이 없이 다양하다.

동명대에 따르면 지난 11월 4학년 서민주, 박소연 학생 등이 부산청년일자리해커톤 공모전에서 대상인 부산시장상을 받았다.

4학년 박소연 학생 등은 대학연합 지역혁신 온기스쿨 인 충주에서 최우수상을 받았다.

2021년 대한민국 대학생 광고대회에 출전한 학생들도 개가를 불렀다. 이용재 교수 지도로 지역 대회 입선 1팀(강예진 이예진 강자현)과 파이널리스트 2팀(김수창 강정우 이영빈 정광호), 달맞이 방앗간팀(정현석 이호준 한지연) 등이 한국광고총연합회장상을 거머쥐었다.

2021년 동남권 LINC+ 창업노마드 캠프와 아이디어 경진대회에서 배창빈 학생 등이 우수상을 받았다. 2021년 전국 대학생 소셜벤처 콩쿠르에서 배창빈, 하예은, 이호준, 이수진 학생이 열정상을 챙겼다.

수상은 11월에만 7건이고, 12월까지 바통을 잇고 있다.

광고PR학과 동아리 비욘드(Beyond, 지도교수 구자휘)팀은 한국광고홍보인협회 2021 올해의 동아리상과 장학금을 받았다.

학과장 이정기 교수는 혁신교수법 우수 교수에 뽑혀 총장상을 받았고, 또 한국지역언론학회 학술상도 받았다.

오길비앤매더(Ogilvy & Mather), 제일기획, 대홍기획, LG애드 출신 교수진과 영상PD 출신의 수준급 교수진을 보유한 이 학과는 GS SHOP 콘텐츠리더 장학생을 3년간 8명 배출했다. 또 인문 100년 장학생 2년 연속과 부산시 장학생, 새마을금고장학생 등 외부장학생도 다수 배출했다.

이정기 교수는 “잇따른 수상은 광고와 PR, 미디어, 영상 영역에서 국내 정상급 실적을 보유한 학과 교수진의 밀착 지도와 다양한 멘토링 시스템이 맞아떨어졌기 때문”이라고 자랑했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr