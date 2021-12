삼성물산 '안전·보건조직' 대폭 확대…부사장급 책임자 신규 선임

건설안전연구소, 안전보건 자문위원회도 신설

삼성물산 건설부문은 내년 최우선 경영목표를 안전에 두기로 하고, 안전·보건 담당 조직을 대폭 확대했다고 22일 밝혔다.

안전 최우선 경영목표를 달성하기 위해 기존에 2개팀으로 운영되던 안전환경실을 안전보건실로 확대하고 산하에 안전보건 정책팀, 운영팀, 지원팀, 환경팀, 3개 사업부별 안전보건팀 등 총 7개팀을 두기로 했다.

안전보건실은 전사적인 안전·보건 정책 수립부터 이행까지 담당한다. 이를 위해 독립적인 인사·예산·평가 권한을 가진 최고안전보건책임자(CSO)도 신규 선임했다. CSO는 부사장급으로 안전·보건 업무를 총괄한다.

삼성물산은 안전을 전담 연구하는 조직인 건설안전연구소와 안전보건 자문위원회도 신설했다.

건설안전연구소는 장비 안전을 비롯해 설계안전성검토(Design for Safety), 교육, 컨설팅을 담당하며 안전한 건설현장을 만들기 위한 솔루션 개발을 주도한다. 협력사의 안전·보건 수준을 함께 높이기 위해 안전관리 컨설팅까지 수행한다.

안전보건 자문위원회는 안전분야 교수 등 내외부 전문가들로 구성되며, CSO 자문기구로 역할한다.

삼성물산 관계자는 "건설현장 안전관리에 대한 사회적 요구와 관심이 어느 때보다 높은 상황"이라며 "새해 최우선 경영목표를 안전에 두고 회사의 안전·보건 관리 수준을 지속적으로 업그레이드 해 건설업계 최고 수준의 안전관리 시스템을 유지하겠다"고 강조했다.

