[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 15일 함양 동문사거리에서 민·관·경 등이 참여한 가운데 성폭력·가정폭력 추방 주간 캠페인을 벌였다.

이날 캠페인에는 함양군청, 함양건강가정다문화가족지원센터, 함양경찰서, 함양군 여성단체협의회 등 20여명이 학생과 일반인을 대상으로 가정폭력, 성폭력, 성희롱 등 폭력 예방 홍보물을 나눠주며 캠페인을 펼쳤으며 상황 발생 시 행동 요령, 성범죄자 인터넷 열람제 등을 안내했다.

군 관계자는 “아동·여성 안전 지역연대 운영을 통한 민관협력체계를 강력하게 구축해 인적 네트워크를 활성화하면, 성범죄 등의 사회악이 발붙일 수 없을 것”이라며 “폭력근절로 여성과 아동이 안전하고 행복한 함양으로 거듭날 수 있도록 지속적인 노력을 기울여 나가겠다”고 말했다.

