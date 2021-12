[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도 나희승 사장이 강릉역 방문해 현장경영 행보를 이어갔다. 16일 한국철도는 전날 나 사장이 강릉역을 방문해 강원본부의 안전대책을 보고받고 동절기 안전관리 현황과 코로나19 방역태세를 점검했다고 밝혔다. 이날 나 사장은 강릉역 열차 통제실을 방문해 열차운행 상황을 확인하고 운전설비 동파방지 방안과 소방설비 작동여부를 살폈다. 또 철도 이용객 동선에 맞춘 발열측정기 등 보건안전 설비 설치 상황과 교객 편의시설 내 방역현황을 점검했다. 나 사장(오른쪽 첫 번째)이 강릉역 안에 설치한 발열측정기를 사용 점검하고 있다. 한국철도 제공

