AZ 코로나 항체치료제, 삼성바이오 위탁생산

[아시아경제 이춘희 기자] 아스트라제네카(AZ)는 코로나19 항체 치료제와 면역항암제 위탁생산(CMO) 계약을 삼성바이오로직스와 체결했다고 14일 밝혔다.

이에 따라 삼성바이오로직스는 AZ의 장기지속형 코로나19 항체치료제 'AZD7442(성분명 '틱사게비맙'·'실가비맙')'를 생산하게 된다. 이에 더해 내년부터는 면역항암제 '임핀지(성분명 '더발루맙')'도 생산한다.

이번 계약은 앞서 지난해 9월 양사가 맺은 AZD7442 등 의약품 CMO 계약이 확대된 것이다. 계약 규모는 기존 3억3100만달러에서 3억8000만달러로 4900만달러(약 581억원) 늘어났다.

AZD7442는 아스트라제네카가 코로나19 예방과 치료를 위해 개발 중인 물질이다. 아직 국내에서는 허가받지 않았지만 미국 식품의약국(FDA)에서 코로나19 예방을 위해 긴급사용승인받은 최초의 항체 제제다. 프랑스, 이탈리아, 바레인 등에서도 사용을 승인받은 바 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr