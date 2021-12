"미래를 위한 동행"…삼성전자, 내년 CES 기조연설 초대장 발송

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,600 전일대비 200 등락률 -0.26% 거래량 4,687,452 전일가 76,800 2021.12.14 11:19 장중(20분지연) 관련기사 "中 먹튀 없다"던 카카오페이 경영진의 뒤통수“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정돌아선 외국인에…코스피 3000선 겨우 지켜 close 가 DX 부문장인 한종희 부회장이 연사로 나서는 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2022의 기조연설 초대장을 14일 공개했다.

한 부회장은 내년 1월4일 오후 6시30분(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2022에서 기조연설을 한다. 초대장은 이날 오전 글로벌 미디어와 파트너들을 대상으로 발송됐다.

한 부회장은 이번 기조연설에서 '기술은 인류와 지구를 위해 존재해야 한다'는 가치를 담은 '미래를 위한 동행(Together for Tomorrow)'을 주제로 제시한다. 또 지속 가능한 지구를 만드는 데 기여하기 위한 삼성전자의 다각적인 노력을 소개하고, 각자의 자리에서 기후변화를 최소화하는데 동참할 것을 강조할 계획이다. 개개인에 최적화한 맞춤형 서비스와 서로 연결된 경험을 바탕으로 더욱 풍요로운 일상을 영위하는데 도움을 줄 삼성의 혁신 기술들도 소개한다.

CES 2022 기조연설은 삼성전자 뉴스룸과 삼성닷컴을 통해 생중계될 예정이다.

