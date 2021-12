올해 최대 관심 인스타그램 해시태그는 '이것'

인스타그램 14일 올해 결산 트렌드

정기현 메타 한국 대표 "메타버스, 참신한 방식으로 소통할 수 있는 새로운 기회"

올해 인스타그램 이용자들 사이에서 가장 많은 관심을 받은 해시태그(#)는 ‘인테리어’, ‘방꾸미기’, ‘홈스타일링’, ‘캠핑’ 등인 것으로 조사됐다.

올해 인스타그램에선 '집꾸미기' 관심

인스타그램은 14일 기자간담회를 열고 집꾸미기와 관련된 해시태그가 올해 국내에서 팔로워 수가 가장 많았다고 발표했다. 회사 측은 코로나19 이후 나타난 이용자들의 관심사 변화를 확인할 수 있는 대목이라고 설명했다.

글로벌 인기 해시태그·계정 부분에서는 K-팝과 K-콘텐츠의 위력이 돋보였다. ‘#BTS’와 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘#Squidgame(오징어게임)’이 팔로워 수가 많은 대표적인 영문 해시태그로 꼽혔다. BTS, 블랙핑크, 아이유, 이영지 등 K팝 스타와 유세윤, 이하늬, 노제, 김연경 등도 이름을 올렸다. 올해 팔로워 수가 가장 많이 성장한 계정은 오징어게임에 출연한 정호연, 위하준, 아누팜 등이 포함됐다.

인스타그램은 올해 초 도입된 숏폼 편집 기능 ‘릴스’에서는 유머, 동물, 댄스, 푸드 등이 인기가 많았다고 전했다. 이외에도 전소미의 ‘덤덤챌린지’ 등 가수들의 댄스 챌린지의 인기가 높았다.

국내 인스타그램 이용자의 90%는 브랜드 계정을 팔로우하는 것으로 나타났다. 스타트업 버킷플레이스가 운영하는 ‘오늘의 집’은 집콕, 홈 인테리어 트렌드와 맞물려 올해 팔로워수가 많은 계정 부분에 브랜드로 유일하게 이름을 올렸다.

인스타그램은 올해 ‘콜라보’ 등의 기능을 도입했다. 콜라보(협업)한 계정과 본인의 계정에 공동 작업한 콘텐츠가 동시에 자동으로 올라가는 기능이다. 인스타그램 라이브에는 기존 2명에서 최대 4명까지 함께 합동 라이브 방송을 진행할 수 있는 ‘라이브 룸스’ 기능도 추가됐다. 스토리의 ‘직접 추가’ 기능은 팔로워들과 하나의 콘텐츠 체인을 만들 수 있다.

인스타그램은 내년 초 국내에도 '휴식하기' 기능이 도입될 것이라고 예고했다. 정기현 페이스북코리아(메타) 대표는 "일정 시간 이상의 이용자에게 휴식을 취하라는 알림과 휴식에 대한 전문가들의 팁들을 보여주는 기능"이라고 설명했다.

정 대표는 "올해 인스타그램 속 인기 콘텐츠와 계정에는 K콘텐츠 신드롬 등 올해 사회·문화적 현상들이 그대로 반영됐다"며 "이용자 커뮤니티가 자유롭게 자신이 좋아하는 것을 표현하고 새로운 문화와 트렌드를 형성해나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 전했다.

인스타가 그리는 '메타버스'

이날 기자간담회에서는 인스타그램이 그리는 메타버스에 대한 전략도 공개됐다. 정 대표는 "메타버스는 10년 이내에 다가올 현실"이라며 "디지털 커머스가 부상하면서 메타버스는 구매자와 판매자들에게 참신한 방식으로 소통할 수 있는 새로운 기회를 선사할 것"이라고 설명했다.

정 대표는 이날 LG전자가 인스타그램 증강현실(AR)효과를 활용한 사례를 소개했다. LG전자는 코로나19 상황에서 비대면 방식을 선호하는 소비자들에게 효과적으로 대형 가전을 체험할 수 있게 했다. 정 대표는 "인스타그램에서 AR효과 기능을 추가해서 광고 캠페인을 진행한 결과 광고에 노출된 고객군이 그렇지 않은 고객군 대비 더 높은 구매율로 이어졌다"고 밝혔다.

이어 그는 "앞으로 브랜드 크리에이터들이 양질의 콘텐츠를 유통하게 하고 메타버스 플랫폼을 통해 더 많은 팬들과 소통할 수 있는 미래의 소셜미디어 산업을 선도할 것"이라고 강조했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr