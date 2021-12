두산건설, '창원 두산위브 더센트럴' 14일 견본주택 개관

[아시아경제 김민영 기자] 두산건설은 오는 14일 경남 창원시 마산회원구 합성동 일대에 짓는 '창원 두산위브 더센트럴'의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양일정에 돌입한다고 13일 밝혔다.

'창원 두산위브 더센트럴'은 지하 2층~지상 24층, 9개동, 총 663가구 규모로 이 중 조합원 물량을 제외한 461가구가 일반 분양된다. 전용면적별로는 ▲59㎡ 115가구(일반분양 103가구) ▲84㎡ 491가구(일반분양358가구)로 구성된다.

청약일정은 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 27일 2순위 청약을 받는다. 당첨자는 31일에 발표된다. 정당계약은 내년 1월11일부터 13일까지 진행된다.

단지는 도보 가능한 거리에 마산시외버스 터미널과 KTX 마산역이 있으며, 마산고속버스 터미널도 인근에 위치해 대중교통 이용이 편리하다. 또한 남해고속도로 동마산IC, 서마산IC가 가까워 타지역 이동도 수월하다.

또 단지 인근에 양덕초등학교, 합성초등학교, 팔룡초등학교, 양덕중학교, 양덕여중, 마산중앙중학교, 마산공업고등학교, 구암고등학교등 8개의 학교가 있다. 롯데마트, 홈플러스, 신세계백화점 등의 대형 유통시설과 창원NC파크, 마산종합운동장, CGV 등의 편의시설 이용도 편리하다.

'창원 두산위브 더센트럴'은 전세대 남동·남서향 중심의 배치를 하고, 4-Bay, LDK 구조 평면 설계를 선보인다. 알파룸, 대형펜트리, 드레스룸 등을 활용해 수납과 공간활용성을 높이고, 주차공간은 지하로 배치해 지상에 쾌적한 환경과 그린라이프를 제공한다. '창원 두산위브 더센트럴' 모델하우스는 창원시 마산회원구 봉암동 일원에 마련됐다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr