키움증권, 이현 사장 그룹총괄 부회장 승진...신임 대표 황현순 부사장 내정

[아시아경제 박지환 기자] 이현 키움증권 사장이 다우키움그룹 총괄 부회장으로 승진했다. 키움증권 신임 대표에는 황현순 키움증권 부사장이 내정됐다.

2018년 이후 4년간 키움증권을 이끈 이현 사장은 부회장으로 승진했다. 이현 부회장은 키움증권 창립 멤버로 합류해 리테일총괄본부장, 전략기획본부장을 거쳤다. 키움증권이 키움저축은행, 키움투자자산운용 등 새로운 시장에 진입할 때마다 수장을 맡으며 조직을 안정화 시킨 것은 물론 효율적인 운영을 통해 성장과 발전을 이끌었다는 평가가 나온다.

키움증권 측은 "이현 부회장은 키움증권 대표로 선임된 이후 매년 역대 최대 실적을 경신, 키움증권을 영업이익 1조 클럽 달성을 바라보는 회사로 성장시켰다"고 강조했다. 앞으로 이 부회장은 다우키움그룹에서 22년간 쌓아 온 역량과 노하우를 살려 그룹사를 총괄하는 역할을 수행한다.

황현순 키움증권 대표 내정자는 1967년생으로 상문고, 서울대 경영학과, 서울대 대학원 경영학과를 졸업했다. 한국장기신용은행, 한국IBM에 이어 2000년 1월 키움증권에 입사했다. 이후 투자은행(IB)팀, 키움인베스트먼트, 중국현지법인장, 키움증권 투자운용본부장, 리테일총괄본부장 겸 전략기획본부장을 거쳐 현재 그룹전략경영실장직을 맡고 있다.

황현순 신임 대표는 이사회 절차를 거쳐 2022년 1월 1일자로 선임될 예정이다.

