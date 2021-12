G마켓·옥션, 23일까지 '크리스마스 선물 기획전' 진행

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 오는 23일까지 '크리스마스선물전 세일 러시'를 진행, 장난감, 유아동의류, 잡화, 디지털제품 등 크리스마스 인기 선물 아이템을 특가에 판매한다고 13일 밝혔다.

장난감관, 패션관, 게임·디지털관, 홈파티·티켓관 등 4개 테마관을 구성했다. 각각의 관에서는 카테고리별 MD가 연말을 맞아 판매가 급증하는 상품을 선정해 선보인다.

날짜별로 특가상품도 달라진다. G마켓 장난감관에서는 13일 '영실업 콩순이 코딩 병원놀이 외'를 최종 혜택가 3만원대에 판매한다. '콩순이 AI 톡톡', '시크릿쥬쥬 시크릿 노트북', '별의여신 매직 캐리어' 등 영실업 인기 상품도 특가에 준비했다. 옥션 장난감관에서는 같은 날 '미미월드 똘똘이 카메라폰'을 4만원대에 선보이며 3가지 미미월드 인기상품도 내놓는다.

G마켓 패션관에서는 13일 '보그스 유아 털부츠'를 한정수량 특가에 판매한다. 옥션 패션관에서는 13일 '페이퍼플레인키즈 방한 털부츠'를 최종 혜택가 1만원대에 구매할 수 있다.

크리스마스를 앞두고 가장 수요가 많은 장난감관과 패션관에서는 추가 할인 쿠폰도 제공한다. 전 회원 대상으로 '7% 할인쿠폰'을 사이트별 ID당 하루 3장씩 제공하며, 스마일클럽 회원에게는 '12% 할인쿠폰'을 추가로 제공한다. 5000원 이상 구매 시 장난감관에서는 최대 2만원까지, 패션관에서는 최대 1만원까지 할인된다.

자세한 행사 내용은 G마켓과 옥션에서 '크리스마스 세일 러시' 배너를 클릭하면 확인할 수 있다.

