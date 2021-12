TBN 한국교통방송, 방통위 방송평가 지상파라디오 6년 연속 1위

청취자 권익보호, 재난방송 운영 등 고평가

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단이 운영하는 TBN 한국교통방송이 '2020년도 방송통신위원회 방송평가' 지상파라디오 부문 1위를 차지해 2015년 이후 6년 연속 종합평가점수 1위를 기록했다.

이번 평가에서 TBN 한국교통방송의 11개 방송은 ▲내용 및 편성 ▲방송국운영 ▲방송관련 규정 준수 등 3개 부문에서 평균 245.56점의 높은 점수를 보였다. 청취자 권익 보호를 위한 시청자 의견 반영 평가에서는 35점 만점을 받았고, '장애인·여성 고용' 항목에서도 25점 만점을 받았다.

특히 코로나19와 기후위기 등 급변하는 환경에 발맞춰 재난방송을 편성하는 등 국민의 안전을 위한 방송을 해온 점 등이 높게 평가돼 '재난방송 편성 및 운영현황'에서 60점 만점에 가까운 53.25점을 획득, 6년 연속 최고 득점을 기록했다.

이우호 도로교통공단 방송본부장은 "TBN 한국교통방송은 재난방송 관련 항목에서 국내 방송사 중 1위를 차지하고 있다"며 "앞으로 국민안전대표방송으로 항상 국민 곁에서 함께 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr