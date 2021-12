[아시아경제 임혜선 기자] 페르노리카 코리아는 앱솔루트 보드카가 연말 리미티드 에디션을 출시했다고 10일 밝혔다.

한정판 '앱솔루트 보이스'는 개개인의 신념과 가치관을 서로 존중하고 응원하자는 브랜드의 철학과 메시지를 담아낸 제품이다. 앱솔루트를 대표하는 스테디셀러인 ‘앱솔루트 오리지널’과 동일하게 스웨덴 아후스 지역의 청정 샘물과 겨울밀로 만들어졌다. 용량은 700ml, 1000ml 2가지 타입이며, 40%의 알코올 도수로 출시됐다. 취

앱솔루트 보이스는 전면에 새겨진 물방울 파동이 번져 나가는 듯한 디자인이 특징이다. 하나의 물방울이 떨어지며 만들어지는 파동으로 잔잔한 수면에 다양한 변화를 일으키듯이 개개인의 목소리가 모여 거대한 파장이 되어 더 나은 세상을 위한 발전과 변화를 이끌어 낸다는 의미를 담고 있다.

