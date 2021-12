[아시아경제 이춘희 기자] 제40대 대한약사회장에 최광훈 후보가 당선됐다.

대한약사회 중앙선거관리위원회는 최 당선자가 유효투표 2만264표 중 55.3%인 1만1197표를 얻어 당선됐다고 10일 밝혔다.

기호 1번으로 출마한 최 당선자는 3년 전 김대업 후보와의 선거전에서 고배를 마신 바 있다. 다시 이뤄진 리턴 매치에서 승리를 거두며 재수에 성공했다. 기호 2번 김대업 후보는 9067표(44.7%)를 받았다.

우편투표로 진행된 이번 선거의 투표율은 선거인단 3만5160명 중 2만462명이 참여해 58.2%의 투표율을 보였다. 이 중 무효표 198표가 최종 집계에서 제외됐다.

최 당선자는 중앙대 약대를 졸업하고 경기도약사회장, 대한약사회 부회장 등을 역임했다.

