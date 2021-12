허성곤 김해시장 "3차 접종은 선택 아닌 필수" … 고령층 접종 '총력'

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 60세 이상 고령층의 코로나19 백신 3차(부스터) 접종을 12월 한 달 간 집중적으로 실시한다고 9일 밝혔다.

기본접종(1·2차)을 완료하고 4개월이 경과한 60세 이상 어르신들은 사전예약 없이 주변 위탁의료기관, 보건소에 문의 후 방문하면 당일 접종이 가능하다.

김해보건소는 코로나19 예방접종전담팀을 구성해 요양시설 등 감염취약시설 방문접종을 진행하고 있으며, 오는 17일까지 읍·면·동별 날짜를 지정해 60세 이상 어르신들을 대상으로 원스톱 접종을 진행하고 있다.

18세 이상 일반 국민 3차 접종도 진행 중으로, 2차 접종 후 5개월이 지났다면 예약접종 또는 잔여백신으로 당일 방문 접종도 가능하다.

본인 일정에 따라 예약 후 접종받기를 희망하는 시민은 예약일을 기준으로 이틀 후부터 접종일을 지정할 수 있다.

예약은 사전예약누리집, 질병관리청 콜센터, 김해보건소로 하거나, 가까운 읍·면·동 행정복지센터에서도 예약 지원을 받을 수 있다. 읍면동행정복지센터를 방문할 때는 신분증과 예약대상자 휴대폰을 지참하면 된다.

허성곤 시장은 “코로나19 접종 후 시간이 경과함에 따라 감염 예방효과가 감소한다고 하니 3차접종을 선택이 아닌 필수로 생각하고 접종에 적극 참여해야 한다”고 밝혔다.

