[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 브레이브걸스 멤버 유정이 반전 매력을 뽐냈다.

유정은 7일 자신의 인스타그램에 "BRAVE GIRLS CONCERT on on Jan.15-16"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

그는 2022년 1월 15일과 16일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 콘서트 '더 브레이브 걸 쇼(THE BRAVE GIRLS SHOW)'에서 활약할 예정이다.

