크래프트하인즈, 채소 원물 살린 온 가족 간식 ‘베지바이츠’ 출시

글로벌 식품 기업 크래프트하인즈가 온 가족이 함께 즐길 수 있는 맛있는 간식 ‘베지바이츠’를 새롭게 출시했다고 밝혔다.

크래프트하인즈의 노하우가 가득 담겨 있는 신제품 ‘베지바이츠’는 채소 원물 그대로에 바삭한 튀김옷을 입힌 제품으로, 채소의 식감은 그대로 살리면서 맛은 업그레이드했다. 채소 섭취를 맛있게 도와줄 러닝메이트 제품으로 비건과 채식주의자를 위한 국제적인 상징인 V-라벨 인증 마크를 보유하고 있으며, 인공색소와 보존료를 첨가하지 않았다.

베지바이츠 제품 라인업은 △하인즈 크리스피 콜리플라워 플로렛 △하인즈 크리스피 브로콜리 플로렛 △하인즈 브로콜리 프라이즈로, 총 3가지 제품을 선보였다.

하인즈 크리스피 콜리플라워 플로렛과 브로콜리 플로렛 상품은 각 원물의 풍성한 꽃 부분을 지칭하는 ‘플로렛’에 튀김 옷을 입혀 원물 그대로의 식감을 살리면서 바삭함까지 더한 것이 특징이다.

하인즈 브로콜리 프라이즈는 브로콜리, 양파, 감자를 잘게 다져 가장 맛있는 비율로 섞고, 감칠맛 있는 시즈닝을 더해 얇은 튀김 옷을 입혔다. 기존 프라이즈 상품과는 차별화되어 많은 고객의 사랑을 받을 것으로 예상된다.

3가지 제품 모두 에어프라이어 8분 내외 조리로 간편하게 즐길 수 있으며, 간식뿐만 아니라 샐러드 등에 곁들여 먹거나 베지 탕수나 비건 김밥 등의 레시피로도 활용 가능하다. 각종 하인즈 소스와 함께 곁들여 먹으면, 더욱 다양하게 즐길 수 있다.

크래프트하인즈 관계자는 “채식, 가치 소비 등과 같이 자신의 건강과 웰빙에 관심이 많은 소비자 트렌드를 반영하여 채소 원물의 함량을 높여 더욱 맛있게 즐길 수 있는 신제품 베지바이츠를 출시했다”며 “아이부터 어른까지 모두 즐길 수 있는 온 가족 간식으로, 식습관 관리에 큰 도움을 줄 수 있을 것”이라고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr