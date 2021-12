롯데카드, 정기구독 서비스 '드라이빙케어' 출시

월 9900원에 주유, 세차, 주차 등 제공

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 신규 정기구독 서비스 '드라이빙케어'를 선보이고 31일까지 출시 기념 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

드라이빙케어는 월 9900원에 매월 주유 1만원 할인쿠폰, GS칼텍스 세차 3000원 할인쿠폰, 모두의 주차장 2000원 할인쿠폰을 제공한다. 또 연 1회 전국 스피드메이트 매장에서 사용 가능한 차랑경정비 쿠폰북과 최대 8만원 타이어 파손 보상 보험도 제공하며, 차량 정보·시세·금융관리 서비스도 이용할 수 있다. 31일까지 드라이빙케어를 최초 가입한 고객에게는 스피드메이트 와이퍼 교환권을 제공한다.

이 밖에도 31일까지 롯데카드 정기구독 서비스인 안심쇼핑, 카셰어링팩, 컬쳐DC, 휴대폰케어를 신규 가입하면 가입 서비스당 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 증정하는 이벤트도 진행한다.

안심쇼핑은 월 5500원에 매월 2만6000원 상당의 롯데ON, SSG.COM, 올마이쇼핑몰 쇼핑지원 할인쿠폰, 구매물품 손실보장 서비스, 안심결제 서비스를 제공한다. 카셰어링팩은 월 4900원에 매월 그린카 2시간 이용권, 이디야커피 쿠폰 1매, CU편의점 1000원 할인권, 카드안심관리 서비스를 제공한다. 컬쳐DC는 월 2900원으로 매월 CGV 5000원 할인권, 지니뮤직 스트리밍 100회 이용권과 명의보호서비스를 이용할 수 있다. 휴대폰케어는 월 1800원에 휴대폰 수리보상(연간 10만원 한도)과 휴대폰 위치확인, 금융기관 신상정보변동 관리 서비스를 담았다.

롯데카드 정기구독 서비스 가입은 롯데카드 로카앱에서 할 수 있다.

한편, 신규 생활요금 자동납부 건수에 따라 최대 3만5000원을 캐시백해주는 이벤트도 진행한다. 2022년 1월 31일까지 이벤트를 응모하고, 아파트관리비·이동통신·미디어스트리밍·도시가스·전기요금·4대사회보험 6개 대상업종 중 원하는 업종을 신규로 자동납부 신청한 뒤, 2월 28일까지 납부하면 참가가 완료된다.

캐시백 혜택은 신규 자동납부 1건당 5000원씩 3만원까지 제공되며, 아파트관리비 또는 통신비를 포함해 2개 업종 이상을 신규 자동납부 하면 5000원을 추가로 캐시백 해준다. 단, 행사 직전 12개월 동안 자동납부 이력이 있는 업체는 행사에서 제외된다. 캐시백은 3월 중 제공된다.

