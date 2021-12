유럽우주국, "머스크가 우주경제 지배토록 허용해선 안돼"

[아시아경제 이현우 기자] 조세프 아쉬바허 유럽우주국(ESA) 사무총장이 일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X의 위성통신망 사업인 스타링크를 정면 비판하며 각국의 제재가 필요하다고 주장했다. 스타링크가 유럽 내 우주기업들의 활동을 크게 위축시킬 수 있고, 자칫 한 개인이 우주경제 전체를 지배하는 상황을 초래할 수 있다는 경고로 풀이된다. 미국을 제외한 다른 나라들의 반발도 점차 커지면서 향후 스타링크의 사업성에 대한 우려도 커질 것으로 예상된다.

AP통신 등 외신에 따르면 5일(현지시간) 아쉬바허 총장은 주요 외신과의 인터뷰에서 "유럽국가들이 일론 머스크가 우주에서 규칙을 만들도록 허용하고 있다"며 "머스크가 우주경제를 지배하는 것을 허용해선 안된다"고 밝혔다. 이어 "스페이스X의 위성통신망 서비스인 스타링크가 저궤도 통신망을 장악하면 유럽 내 다른 우주기업들이 큰 피해를 입게 될 것"이라며 "전세계 위성의 절반을 한사람이 독점하는 형태가 나타나선 안되며, 각국의 제재조치가 필요할 것"이라고 강조했다.

스타링크는 스페이스X의 저궤도 위성통신망 서비스로 고도 500㎞ 이하 지구 저궤도에 4만개 이상의 위성을 쏘아올려 전세계 어디서든 이용 가능한 통신망을 설치한다는 계획이다. 스페이스X는 올해 약 1600여개의 위성을 쏘아올려 초기 서비스를 준비 중이며, 각국에서 사전예약을 받고 있다. 현재까지 약 14개국에서 20만명 이상의 고객을 확보한 것으로 알려졌다.

그러나 한정적인 저궤도 공간에 너무 많은 위성이 한꺼번에 밀집하면서 다른나라나 기업의 위성들과 충돌 위험성이 커지면서 각국의 반발을 사고 있다. 올해 3월 스타링크 위성이 영국 우주기업 원웹이 운영 중인 위성과 50m까지 근접하기도 했다.

미국을 제외한 나라들에서 실제 스타링크 서비스를 제재하려는 움직임도 나타나고 있다. CNBC에 따르면 인도 정부는 지난달 29일 스타링크 서비스가 인도 통신법에 저촉된다며 사전예약 모집을 중단하라고 스타링크 인도지부에 명령했다. 중국 정부도 지난달 스타링크 사업 허가를 거부한 것으로 알려지면서 스페이스X도 중국 내 사업은 추진하지 않겠다고 밝힌 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr