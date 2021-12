CU, 네이버플러스멤버십 제휴…“최대 10% 혜택 제공”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 내년 3월6일까지 네이버와 손잡고 최대 10%의 혜택을 제공하는 ‘CU X 네이버플러스멤버십 더블혜택 서비스’를 시작한다고 6일 밝혔다.

네이버플러스멤버십 가입자는 전국 CU에서 네이버페이로 상품 결제 시 구매가의 5%를 네이버페이로 즉시 적립받을 수 있다. 네이버페이에 CU멤버십카드를 미리 등록한 고객은 여기에 5%의 현장 할인까지 더블 혜택이 적용된다.

이번 제휴를 기념해 CU에서 네이버페이로 결제하는 네이버플러스멤버십 가입자 중 CU멤버십카드를 등록한 고객들에게 추첨을 통해 최대 1만1900원의 행운포인트를 선물한다. 당첨된 포인트는 전국 CU에서 현금처럼 사용할 수 있다. 또한 CU에서 처음으로네이버플러스멤버십 더블혜택을 받은 고객 전원에게 감사포인트 1000원을 제공한다.

네이버페이 현장결제 혜택인 포인트 뽑기에도 참여할 수 있다. 네이버페이로 오프라인 제휴처에서 결제할 시 랜덤 포인트를 추가 적립해주는 이벤트로, 네이버플러스멤버십 가입자의 경우 당첨 포인트의 최대 4배를 네이버페이로 받을 수 있다.

BGF리테일 관계자는 “고객에게 가장 밀접한 오프라인 소비채널인 CU와 국내 최대 포털사이트인 네이버를 융합한 콘텐츠 및 서비스가 고객들에게 좋은 반응을 얻고 있다“며 “앞으로도 온·오프라인의 경계를 넘어 고객들에게 최상의 가치를 제공하고 가맹점의 성장을 적극적으로 지원할 것”이라고 말했다.

