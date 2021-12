“길고양이 20마리 잔혹한 연쇄 살해, 사실이 아니었어?”

부산경찰, ‘불로 지지고 가죽 벗기고’ 실체 없는 추측이 와전돼



발견된 1마리는 동물학대 아닌 교통사고 ‥ 수사팀 CCTV 확인

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 길고양이 20여 마리가 최근 부산에서 ‘학대당한 채 사체로 발견’돼 경찰이 수사에 들어간 사건은 실체가 다른 엉터리로 밝혀졌다.

잔혹한 사체로 발견돼 동물학대 범인을 잡아야 한다며 세상을 공분케 한 고양이의 죽음은 학대가 아닌 교통사고로 확인됐다.

길고양이 20여 마리가 죽은 채 발견됐다는 ‘뉴스’도 사실이 아니었다.

부산경찰청은 지난 11월 22일 사상경찰서에 접수된 동물보호법 위반 사건과 관련해 죽은 채로 발견된 고양이는 동물단체 등이 주장하고 있는 동물학대로 인한 죽음이 아니라고 4일 밝혔다.

경찰에 따르면 길고양이 한 마리가 도로를 건너던 중 승용차에 치여 죽은 것으로 확인됐다.

차량 충격 장면과 차량 충격 후 골목으로 들어와 죽는 장면 등이 CCTV영상을 통해 드러났다.

경찰은 “사실관계와 다른 내용이 알려져 주민이 불안에 떨고 있다”며 “형사팀을 추가로 투입해 CCTV 수사를 통해 사망 원인을 확인했다”고 밝혔다.

또 ‘20마리 길고양이 학살’에 대해선 신고자는 20마리의 고양이 사체를 본 적은 없고, 수년 전부터 자신이 먹이를 주던 고양이 20여 마리가 보이지 않아 추측성으로 이야기한 것이 너무 부풀려졌다는 것이었다.

신고자의 추측과 동물보호단체의 과잉대응 등이 여러 언론의 ‘오보’소동을 빚게 한 셈이다.

앞서 지난 2일 한 동물보호단체가 ‘부산 사상구 한 주택가에서 지난 8월부터 3개월 동안 20여 마리의 고양이가 죽은 채 발견됐다’며 경찰에 신고하면서 세상을 떠들썩하게 했다.

심지어 발견된 고양이 사체에서 학대 흔적이 발견됐고, 눈과 코 등 얼굴 전체를 불로 지지고 가죽까지 벗겨진 고양이도 있었다는 확인 안 된 내용들이 앞다퉈 언론에 보도되는 소동이 일어났었다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr