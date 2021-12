[위클리中企]락앤락·대림바스·상도가구·밀워키

[아시아경제 김종화 기자] 글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락이 '2022 독일 디자인 어워드'에서 주방용품 부문 4관왕을 차지했고, 욕실기업 대림바스는 오는 31일까지 대림 디움몰에서 크리스마스 기획전을 진행한다. 상도가구의 캠핑 브랜드 몬스터캠핑이 오는 20일까지 와디즈를 통해 '활활화로대' 펀딩을 실시하고, 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 '신규 오픈형 멀티 커터날' 23종을 출시했다.

락앤락, 2022 독일 디자인 어워드 4관왕

글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락이 '2022 독일 디자인 어워드(German Design Award 2022)'에서 주방용품(Kitchen) 부문 4관왕을 차지했다.

락앤락은 식품보관용기와 베버리지웨어, 쿡웨어, 소형가전 등 4대 카테고리 전반에 걸쳐 디자인뿐 아니라 소재 적합성, 혁신성 등에서 우수한 평가를 받았다. 베버리지웨어 '메트로 투웨이 텀블러'는 본상(Winner)을, 식품보관용기 '바로한끼'와 쿡웨어 '칵티(CACTI)', 소형가전 '텀블러 살균건조기'는 각각 특별상(Special Mention)을 받았다.

독일 디자인 어워드는 독일디자인협회 주관으로 1969년에 제정된 이후 50년 넘게 명성을 이어오고 있는 세계적인 디자인 어워드이다. 락앤락은 진공쌀통, 소마, 메트로 텀블러(2021), 에코 밀폐용기, 살롱 드 오브제, 비스프리 시리즈, 웨이브 밀폐용기(2020) 등 매년 꾸준히 수상하고 있다.

정태락 락앤락 디자인센터 상무는 "소비자 생활에 대한 깊은 이해를 토대로, 제품의 기능적인 면뿐 아니라 기능을 보완해 주는 디자인, 심미성을 고려한 디자인 등을 녹여내고 있다"면서 "앞으로도 전 세계 소비자들에게 ‘디자인 기업’으로서 브랜드 이미지를 확고히 할 수 있도록, 지속적인 디자인 혁신을 추구할 것"이라고 말했다.

대림바스, 춘식이 샤워기 최대 47% 할인 크리스마스 특별 기획전

국내 1위 욕실 기업 대림바스가 오는 31일까지 대림 디움몰에서 '12월의 선물, 크리스마스 기획전'을 진행한다.

이번 기획전은 다가오는 크리스마스와 연말을 맞아 올해 고객들로부터 받은 큰 관심과 사랑에 보답하고자 마련했으며, 신제품 '대림바스 춘식이 디클린 멀티필터 샤워기'를 선물하기 좋은 알찬 구성과 최대의 할인 혜택 적용으로 보다 실속 있는 특별한 가격에 만날 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.

대림바스의 크리스마스 기획전 상품은 총 3가지로 구성했다. △춘식이 멀티필터 샤워기와 리필용 멀티필터 4개로 구성된 '춘식이 1년 필터세트'를 최대 47% 할인된 가격 2만9900원에 판매한다. 또 △춘식이 샤워기에 수돗물의 잔류염소를 효과적으로 제거해 주는 염소 제거 볼과 샤워호스, 리필필터 세트로 구성한 '춘식이 풀세트'를 46% 할인한 가격 4만4900원에 제공한다.

이와 함께 △춘식이를 비롯해 라이언과 어피치 등 캐릭터 3종의 샤워기와 리필용 멀티필터 4개로 구성된 '카카오프렌즈 세트'는 44% 할인된 6만9900원에 구매 가능해 고객의 필요에 따라 선택의 폭을 넓혀 다양한 세트를 구매할 수 있도록 마련했다.

경품 당첨 이벤트도 준비했다. 대림 디움몰에서 회원가입을 하고 응모하기를 누르면 추첨을 통해 5명에게는 춘식이 멀티필터 샤워기를 증정하고, 20명에게는 커피 쿠폰을 지급한다. 응모에 참여한 전원에게는 30만원권의 대림 디움 리모델링 쿠폰을 선물로 제공한다.

상도가구 몬스터캠핑, 신제품 '활활화로대' 와디즈 단독 공개

상도가구의 캠핑 브랜드 몬스터캠핑이 오는 20일까지 와디즈를 통해 '활활화로대' 펀딩을 실시, 300개 한정 판매한다고 밝혔다.

몬스터캠핑은 2020년 론칭한 상도가구의 세컨드 브랜드로, 자체 생산을 통해 합리적인 가격과 우수한 제품력을 갖춘 캠핑 용품을 선보이고 있다. 캠핑테이블, 의자를 비롯해 캠핑 박스, 우드쉘프 등 다양한 제품 라인업을 구성하고 있어 캠퍼들 사이에서 호응을 얻고 있다. 이번 와디즈 편딩을 통해 첫 공개되는 활활화로대는 캠핑에 입문하는 사람부터 캠핑 마니아까지 손쉽게 사용할 수 있는 제품이다.

접이식 프레임으로 설치 방식이 간편하고 수납 및 이동이 편리하며, 툭툭 털어 주기만 하면 되는 손쉬운 재처리 방식과 방염포 겸용 케이스로 안전성을 높인 것이 특징이다. 또 많은 양의 장작을 넣어도 무리 없을 만큼 넉넉한 너비로 설계되어 편안한 '불멍'을 즐길 수 있다

몬스터캠핑 담당자는 "최근 캠핑 트렌드인 불멍을 초보자도 편하고 쉽게 접하며 힐링할 수 있도록 활활 화로대를 선보이게 됐다"면서 "오픈 예정 기간인 12월 6일 오전 11시까지 알림신청 및 지지서명에 참여하면 추첨을 통해 사은품을 증정하는 이벤트도 진행하고 있으니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.

밀워키, 다양한 제품과 호환 가능한 멀티 커터날 출시

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 기존 커터날의 느린 절삭 속도를 보완하고 작업 중 멈추는 현상과 커터날 교체의 불편함을 혁신적으로 개선한 '신규 오픈형 멀티 커터날' 23종을 출시했다.

신제품 멀티 커터날은 목재, 복합소재, 거친소재, 금속, 강금속 등 절삭이 필요한 소재의 특성에 맞춤형으로 사용할 수 있다. 다양한 멀티 커터 제품과 호환이 가능한 오픈락(OPEN-LOK)을 채택해 쉽게 커터날을 교체할 수 있으며, 기존 직사각형 모양의 날이 가진 문제점을 해소하기 위해 컷어웨이(CUTAWAY) 디자인을 활용한 얇은 몸체로 표면적 마찰을 줄이고 절삭 속도도 향상시켰다.

23종의 신제품 커터날 중 바이메탈(Bi-Metal) 커터날은 나무와 나사 등이 혼재된 복합 소재나 금속과 같은 재료를 원활하게 자를 수 있는 일반 고탄소강 커터날 대비 최대 수명이 15배 긴 커터날이다. 철의 약 2배, 알루미늄의 약 3배 강한 강도를 자랑하는 티타늄이 코팅돼 있어 빠른 절삭 속도를 자랑한다.

카바이드 커터날은 지구상에서 가장 단단한 금속인 ‘카바이드’가 날 부분에 추가 적용된 커터날로 강금속 및 거친 소재에 적합하다. 바이메탈 소재 커터날보다 최대 수명이 50배 길며, 철근 콘크리트, 주철 파이프, 스테인리스강 등 거칠고 강한 소재를 다루는 작업에 최상의 성능을 발휘한다.

밀워키 관계자는 "신제품 오픈형 멀티 커터날을 개발하면서 사용자에게는 편리성을 주고 성능은 극대화하는데 주력했다"면서 "다양한 작업 환경과 소재에 최적의 맞춤형 칼날로 활용되기 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr