지스트, 2021예비창업패키지 특화분야 창업기업 간담회 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 지스트(광주과학기술원·총장 김기선)는 지난 1일 '2021년 예비창업패키지 특화분야 창업기업 간담회'를 성료했다고 2일 밝혔다.

이번 간담회는 위드코로나로 전환되면서 총 10개 예비창업자가 참여하는 대면행사로 진행했으며, ▲스타트업을 위한 추천시스템 강의 ▲22년 1월 31일 창업기업 협약기간 종료 후 진행하는 최종점검에 대한 설명 ▲향후 사업 일정 안내 및 사업수행 FAQ를 비롯해 ▲창업기업간 소통의 자리를 가졌다.

지스트는 2021년 예비창업패키지 특화분야(AI분야) 사업을 지원·관리하고 있으며, 지난 7월 8일(목)에는 첫 간담회를 총 37명의 예비창업자를 대상으로 비대면 온라인으로 진행하였다.

첫 간담회는 주로 사업 수행 체계, 사업화지원비 비목별 유의사항, 시스템 사용 매뉴얼 등 사업에 필요한 기본적이면서도 중요한 내용들을 공유했다.

지스트 창업진흥센터의 조병관 센터장은 "위드코로나 시대를 맞아 방역 관리를 더욱 철저히 하며, 창업자간 교류 강화 및 사업수행 애로사항 해소 등 원활한 사업추진을 위해 네트워킹 자리를 자주 마련하겠다"고 밝혔다.

지스트는 오는 8일 광주·전남권 예비창업자를 대상으로 광주 홀리데이인 호텔에서 올해 마지막 간담회를 진행할 예정이다.

