[아시아경제 이정윤 기자] 서울 소방서와 경찰서 등 주요 시설에서 코로나19 집단감염이 연이어 발생했다.

1일 소방당국에 따르면 서울 동대문소방서에서는 지난달 29일부터 이날 오전 9시까지 소방관 14명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

지난달 29일 직원 1명이 확진된 뒤 동대문소방서는 전수검사를 벌였고 13명이 추가 확진 판정을 받았다.

소방 관계자는 "구급대·구조대 등 현장 부서에서는 확진자가 나오지 않았다"며 "현재 필수인력을 제외한 직원들을 출근시키지 않고 소방서를 운영 중"이라고 했다.

일선 경찰서에서도 코로나19 감염이 잇따르고 있는데 서울 수서경찰서에서는 전날 확진자 2명이 발생한 데 이어 이날 직원 8명이 추가로 확진 판정을 받은 것으로 전해졌다.

지난달 29일에는 서초경찰서에서 경찰관 19명이 확진 판정을 받았고 약 100명에 이르는 인원이 자가 격리되기도 했다.

