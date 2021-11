강동구 고흥 농·수특산물 직거래 장터 큰 호응

관내 27개 업체 및 농가 참여, 1억여원 매출

[고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자 ] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 지난 24일부터 26일까지 3일간 강동구(구청장 이정훈)에서 처음 열린 “고흥 농·수특산물 직거래 장터”가 성공적으로 마쳤다고 30일 밝혔다.

이번 직거래 장터는 지난 2021년 고흥군과 서울 강동구가 자매결연을 맺은 후 처음으로 열렸으며, 고흥군 27개 업체 및 농가가 참여해 유자, 석류, 수산물 등 100여개 품목을 시중보다 20~30% 저렴하게 판매해 1억여원의 매출을 올렸다.

두 지자체는 지난해 11월 자매결연을 맺은 직후 직거래장터를 열 계획이였으나, 코로나19로 인해 연기를 거듭하다 단계적 일상회복 방침에 따라 이번에 처음 열게 됐다.

이날 물품을 구매한 한 강동구민은 “고흥은 누리호 발사를 통해 처음 알게 됐을 만큼 생소하였는데 오늘 와보니 농산물이 신선하고 좋아 많이 구입하게 됐다”며 “추후에 직거래 장터가 아니더라도 직접 구입을 할 생각”이라고 말했다.

직거래 장터에 참여한 한 농가는 “강동구에는 처음와서 매출이 적을까봐 걱정이었는데 추운 날씨에도 불구하고 많은 분들이 와주셔서 높은 매출을 올릴 수 있었다”며 웃음지었다.

코로나 19로 인해 어려움을 겪고 있는 농가들을 돕기 위해 2주 전 노원구에 이어 연속으로 추진 한 이번 직거래 장터에는 많은 강동구민들이 현장을 찾아 고흥의 농가들이 높은 매출을 올렸다.

고흥군 관계자는 “이번 강동구 직거래 장터와 지난 노원구 장터가 연이어 큰 호응을 얻어 기쁘다”며 “앞으로도 지속적으로 자매도시 등 대도시 직거래 장터를 활성화하여 군민소득증대에 기여해 나가겠다.”고 말했다.

고흥=아시아경제 호남취재본부 심정우 기자 sevenshim@asiae.co.kr