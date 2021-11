스위스에서도 '오미크론' 의심 사례 발견…"감염 여부 확인 중"

[아시아경제 이현주 기자] 스위스에서 코로나19 새로운 변이 '오미크론' 의심 사례가 나왔다.

연방 공중보건청은 28일 밤(현지시간) 트위터에서 "스위스에서 오미크론 변이 감염의 첫 번째 의심 사례가 발생했다"면서 의심 환자는 "약 일주일 전 남아프리카공화국에서 돌아온 사람"이라고 밝혔다.

오미크론 감염 여부를 확인하기 위한 조사가 며칠 간 진행될 예정이다.

앞서 스위스 연방 정부는 오미크론 확산 방지를 위해 남아공 등 아프리카 남부 지역에서 오는 직항편을 금지했다.

아울러 홍콩과 이스라엘 등 오미크론 감염 사례가 보고된 국가에서 오는 모든 사람에게 코로나19 음성 결과지 제출 및 열흘 간의 격리를 의무화했다.

